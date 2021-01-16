Ситуация с коронавирусом в Украине

В частности, заболели 245 детей и 369 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировано - 2083 человека; летальных случаев - 144; выздоровели - 9792 человека; осуществлено тестирований за сутки - 48700 (в частности методом ПЦР - 29363, методом ИФА - 19337).
За все время пандемии в Украине заболело - 1154692 человека; выздоровели - 857 183 человека; летальных исходов - 20 686; проведения ПЦР-тестов - 5934439.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (821), Запорожской (696), Днепропетровской (586), Донецкой (540) и Львовской (485) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 821 случай;
- Винницкая область - 228 случаев;
- Волынская область - 204 случая;
- Днепропетровская область - 586 случаев;
- Донецкая область - 540 случаев;
- Житомирская область - 200 случаев;
- Закарпатская область - 147 случаев;
- Запорожская область - 696 случаев;
- Ивано-Франковская область - 168 случаев;
- Киевская область - 474 случая;
- Кировоградская область - 92 случая;
- Луганская область - 155 случаев;
- Львовская область - 485 случаев;
- Николаевская область - 409 случаев;
- Одесская область - 325 случаев;
- Полтавская область - 350 случаев;
- Ривненская область - 243 случая;
- Сумская область - 237 случаев;
- Тернопольская область - 145 случаев;
- Харьковская область - 285 случаев;
- Херсонская область - 63 случая;
- Хмельницкая область - 210 случаев;
- Черкасская область - 323 случая;
- Черновицкая область - 209 случаев;
- Черниговская область - 134 случая.