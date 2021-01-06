Сумская «скорая» стала лучшей в Украине Национальной премией «Выбор страны-2020» в трех номинациях отмечен Сумской областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

По итогам работы в 2020 году Сумской областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф стал победителем сразу в нескольких номинациях этого конкурса: «Главная награда и экспертное заключение» (награда Центра по плодотворную деятельность), «Золотые руки» (именная награда для первого лица, которая привела коллектив к победе, - директор Центра Анатолия Александренко, «Профессионал года» - именная награда для лучших сотрудников компании по итогам года, поощрения и благодарность для незаменимых работников за вклад в общее дело. Такими высокими наградами отмечены заместитель директора Центра по медицинской работе Максим Новиков и заведующая учебно-тренировочного отдела Светлана Березовская.

Справка

Национальная премия «Выбор Страны» ежегодно определяет лучшие компании страны путем объективного анализа статистических и маркетинговых данных. Аналитическая комиссия рейтинга подводит итоги в более чем 150 категориях деятельности на национальном и региональном уровне. Технология оценки предприятий содержит анализ данных Госкомстата, заказ выборки по КВЭД, ежеквартальное маркетинговое исследование по 49 открытых источниках. Победитель отбирается благодаря FinScore и MarketScore - скоринговый индекс финансовой устойчивости компании, рассчитанный аналитическим отделом «Выбор Страны» на основании основных финансовых индикаторов.