В Сумах сегодня коммунальный транспорт работает как в рабочий день В субботу, 16 января, сумской коммунальный транспорт будет курсировать по расписанию рабочего дня, сообщают в КП «Электроавтотранс».

Речь идет обо все автобусах и троллейбусах, кроме «рогатых» № 1, № 2, № 9, № 12, № 17. В связи с этим, горожан просят планировать свои поездки заранее.