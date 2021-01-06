Ночью жительница Шостки застряла между теплотрассой и забором

Спасателей вызвали случайные прохожие, которые услышали, как женщина зовет на помощь. На место происшествия приехал дежурный караул 5-й государственной пожарно-спасательной части.
Оказалось, что женщина шла домой, поскользнувшись упала и оказалась между трубами теплотрассы и забором. Выбраться откуда самостоятельно она не смогла. Спасатели подняли женщину и передали медикам для дальнейшей госпитализации.
Всего для оказания помощи были привлечены 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.