Ночью жительница Шостки застряла между теплотрассой и забором 14 января в 23:50 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о необходимости оказания помощи по ул. Слободская в г. Шостка.

Спасателей вызвали случайные прохожие, которые услышали, как женщина зовет на помощь. На место происшествия приехал дежурный караул 5-й государственной пожарно-спасательной части.

Оказалось, что женщина шла домой, поскользнувшись упала и оказалась между трубами теплотрассы и забором. Выбраться откуда самостоятельно она не смогла. Спасатели подняли женщину и передали медикам для дальнейшей госпитализации.

Всего для оказания помощи были привлечены 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.