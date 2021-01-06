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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Вчера 20:57539

Сумчанин сообщил о сливе нечистот в лесу: реакция экоинспекции и полиции

Сумчанин Юрий Кирьян 15 января сообщил о сливе нечистот в лесу. Он выложил видео в соцсеть.

По его словам, произошло это около баз отдыха «Солнечная поляна» и «Росинка», которые расположены между селами Чернеччина и Битица, пишет Суспільне.

Юрий Кирьян написал, что на его замечания ассенизаторы отреагировали, переехав в другое место и слив нечистоты. Специалисты Госэкоинспекции выехали на место и зафиксировали факт загрязнения на двух участках леса.

«Площадь одного земельного участка составляет не менее 100 м². Нам неизвестно, что под снежным покровом, насколько загрязнено. Загрязнена балка, склон - где-то метров 30. Другое место - там меньше площадь 12 м². Инспекторы отобрали пробы грунта для проведения лабораторных исследований. Если факт подтвердится, то мы проведем нормативно-денежную оценку этих земельных участков и соответственно рассчитаем размер убытков окружающей среде», - рассказала пресс-секретарь Госэкоинспекции Сумщины Наталья Новак.

По словам представителя Нацполиции Сумщины Владимира Крупецких, сообщение зарегистрировали. Сейчас следователи выясняют обстоятельства. В госэкоинспекции результаты проб будут известны минимум через неделю.

По словам Натальи Новак, если в полиции и не будут видеть криминальной составляющей в таких действиях, то нарушителям грозит административное наказание по статье «За загрязнение земель», за что предусмотрен штраф от 850 до 1700 гривен. А также должны оплатить убытки в случае подтверждения загрязнения земель.

Общество
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