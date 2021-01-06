В Тростянце хотят забрать у «Сумыгаза» сети Для этого создали КП «Тростянецгаз».

Сегодня, 15 января, прошла шестая сессия Тростянецкого горсовета 8-го созыва, на которой депутаты проголосовали за внесение предложения АО «Сумыгаз» по возврату в коммунальную собственность газовых сетей, расположенных на территории Тростянецкой громады. Докладывала по данному вопросу заместитель городского головы Светлана Миняйло.

Она напомнила, что газовые сети, которыми сейчас транспортируется голубое топливо, и именно за обслуживание которых принимает средства «Сумыгаз» - является собственностью Тростянецкой громады.

Если вспомнить, то городская и сельские советы когда-то передали эти газотранспортные сети на баланс АО «Сумыгаз», но в собственность этому предприятию их никто не передавал.

Следовательно, громада имеет полное право требовать возврата этих сетей для того, чтобы обслуживать их самостоятельно, и таким образом добиться, по крайней мере, значительного снижения тарифа на транспортировку газа для населения.

Сегодня понятно, что если громада возьмет на дальнейшее содержание местные газотранспортные сети, то для этого необходимо создать собственное специализированное предприятие, которое будет иметь аварийную службу, лицензию, разрешения, соответствующих работников и т.п. Такое коммунальное предприятие создали. Оно называется «Тростянецгаз».

Конечно, оно не заработает до тех пор, пока не будет решен вопрос передачи газовой сети на баланс городского совета. Поэтому, пока ждут ответа из области.