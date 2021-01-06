Тростянецкий горсовет рассмотрел «тарифные» вопросы Шестая городская сессия, которая состоялась сегодня, 15 января, в большом зале заседаний в, была насыщена рассмотрением целого ряда юридических вопросов и обращений.

Приоритетной, конечно, была тема тарифов.

Напомним, что именно в этом зале во вторник городские власти во главе с Юрием Бовой провела содержательный диалог с общественностью, где решили обратиться к руководству государства по поводу уменьшения непосильных для населения тарифов на газ и электроэнергию, а еще - отмену оплаты за доставку газа. За это обращение, которое немедленно отправят на Киев, сегодня депутаты проголосовали единогласно.

Напомним, что жители Тростянецкой громады требуют уменьшить тариф на газоснабжение до 5 гривен 22 копеек за кубометр (без НДС), и вообще отменить оплату за доставку газа.

Справедливым тарифом по оплате за потребленную электроэнергию народ считает 90 копеек в пределах использованных 100 кВт, и 1 гривна 62 копейки - более 100 кВт. Инициированное центральной властью повышение цен на электроэнергию с 1 апреля 2021 года до 3 грн 30 коп. жители Тростянецкой громады считают недопустимым.

Люди надеются, что руководство государства услышит их обращения, и «драконовские» тарифы будут отменены.