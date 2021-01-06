Сумские гандболистки сыграют с обладательницами Кубка Украины В офисе Федерации гандбола Украины состоялась жеребьевка стадии 1/8 финала Кубка Украины по гандболу среди женских команд.

Слепым жребием было создано 8 пар, которые определяют сильнейших в двухматчевых противостояниях. Победители выйдут в следующую стадию - 1/4 финала. Напомним, действующим обладателем Кубка является «Галичанка». Львовянка начнут защиту титула в противостоянием с нашим «СумДУ».

Кубок Украины 2020/2021

Женщины. Результаты жеребьевки 1/8 финала

«Бровары БСФК» (Бровары) - «Львовская Политехника ЛФКС» (Львов)

«Карпаты-Тячев» (Ужгород) - «ЗУНУ-Энерго» (Тернополь)

«Ника» (Николаев) - «Реал» (Николаев)

«Ривне -ДЮСШ 4» (Ривне) - «Днепрянка» (Херсон)

«Южная Пальмира» (Одесса) - «Карпаты» (Ужгород)

«ДЮИ (Кривой Рог) - Сборная Киева «Спартак-Киев»

«Подолье-Университет» (Хмельницкий) - «ТНУ ДЮСШ 21» (Киев)

«СумДУ» (Сумы) - «Галичанка» (Львов)

Даты проведения игр 1/8 финала будут опубликованы в ближайшее время. Первые матчи пройдут на площадке команд, указанных первыми в парах.