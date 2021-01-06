Сумские гандболисты получили соперников в Кубке Украины

В результате слепого жребия было образовано 6 пар. Победители двухматчевых противостояний выйдут в 1/4 финала, где в борьбу за Кубок также вступят финалисты прошлого розыгрыша «Мотор» (Запорожье) и «Одесса».
Кубок Украины 2020/2021
Мужчины. Результаты жеребьевки 1/8 финала
«Динамо-Академия» (Полтава) - «Портовик» (Южный)
«Строитель-БСФК» (Бровары) - «ЦСКА-ШВСМ» (Киев)
«RGM Group-СумДУ» (Сумы) - «Мотор-Политехника» (Запорожье)
«Карпаты» (Ужгород) - «Академия гандбола» (Запорожье - Луганская обл.)
«Єдність» (Лебедин) - «СКА-Львов» (Львов)
«УДХТУ» (Днепр) - «Донбасс» (Донецкая обл.)
Игры 1/8 финала состоятся 30 января и 6 февраля. Первая игра состоится на площадке команды, которая указана первой.