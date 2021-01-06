В Сумах оштрафовали магазин за некачественные гирлянды В связи с выявленным фактом реализации некачественных новогодних гирлянд и другой электрической продукции Главное управление Госпродпотребслужбы взыскало с ООО «ЮСК Украина» в судебном порядке 50 тыс. грн.

Главным управлением Госпродпотребслужбы в Сумской области на основании жалобы потребителя проведена внеплановая выездная проверка характеристик продукции ООО «ЮСК Украины» по адресу: г. Сумы, ул. Харьковская, 2/2, по результатам которой составлен соответствующий акт проверки.

Кроме того, были отобраны потенциально опасные образцы продукции, которые были направлены для проведения лабораторных исследований в ГП «Харьковстандартметрология».

По результатам проведенной проверки и проведенных экспертных исследований было установлено, что некоторые изделия не соответствуют украинскому законодательству.

Главным управлением Госпродпотребслужбы в Сумской области вынесены постановления о наложении штрафных санкций и приняты решения о применении ограничительных (корректирующих) мероприятий а именно: прекращение реализации продукции, не соответствующей действующему законодательству, до приведения такой в соответствие.

После вынесения постановления, ООО «ЮСК Украина» в добровольном порядке было выплачено лишь часть штрафных санкций в размере 25500,00 грн. Для принудительного взыскания остальных штрафных взысканий, а также стоимости отобранных образцов и расходов, связанных с проведением лабораторных исследований, в сумме 29 194,52 грн, начальником отдела правового обеспечения Главного управления был подготовлен и направлен иск в Окружной административный суд г. Киева.

В ходе судебного разбирательства специалистами Главного управления было доказано, что постановления о наложении штрафных санкций являются законными, а отобрание образцов продукции и проведение лабораторных исследований происходили в порядке и в сроки, соответствующие действующему законодательству. Решением окружного административного суда г. Киев ООО «ЮСК Украина» в удовлетворении исковых требований было отказано.

По результатам судебного рассмотрения решением Окружного административного суда г. Киев по делу № 640/9966/19 были удовлетворены исковые требования о взыскании с ООО «ЮСК Украины» штрафных санкций и расходов, связанных с отнятием образцов продукции и проведением лабораторных исследований в размере 50,4 тыс. грн.

Однако, ООО «ЮСК Украина» не согласилось с указанным решением и обжаловало его в апелляционном порядке.

Отделом правового обеспечения в ходе рассмотрения дела в Шестом апелляционном суде было доказано обоснованность выводов экспертизы и законность применения штрафных санкций. Учитывая указанное постановлением апелляционного суда по делу № 640/9966/19 жалоба была отклонена и взыскано с ООО «ЮСК Украина» стоимость проведенных исследований в размере 50,4 тыс. Грн.

В настоящее время, предприятием были уплачены штрафные санкции и затраты на экспертные исследования в совокупном размере 80 тыс. грн.