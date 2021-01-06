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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:25279

В 2020 году предприятия Сумщины экспортировали продтовары в более чем 20 стран

По информации областного Департамента агропромышленного развития, сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия Сумской области обеспечивают потребности не только регионального и внутреннего рынка Украины, но и экспортируют продукцию в другие страны.

В 2020 году предприятия Сумщины реализовывали продовольственные товары в более чем 20 стран. Традиционно, произведенное на Сумщине мясо говядины поставлялось потребителям Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Грузии, Китая; мясо птицы - Бенина, Азербайджана; сыр твердый и мягкий - Кыргызстана, Казахстана, ОАЭ, США; масло сливочное - Азербайджана, Грузии, США, Армении, Казахстана; молоко сухое - Азербайджана, Китая, Египта, Грузии, Албании, Бангладеш, ЮАР; яйца куриные - ОАЭ, Саудовской Аравии, Королевства Бахрейн, Кувейт, Оман; масло и шрот подсолнечный - Польши, Беларуси.

К основным предприятий, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность в Сумской относятся: ПАО «Бель Шостка Украина», ООО «Бурынский молокозавод», филиал «Роменский молочный комбинат» ЧП «Рось», филиал «Ахтырский сыркомбинат» ЧП «Рось», ООО «ОМПК «Славия», ООО «Індичка», ЗАО «Конотопмясо», ООО «Ахтырка мясопродукт», ООО «Авис Украина», ОАО «Сумской завод продтоваров».

В 2020 году экспорт яиц куриных превысил позапрошлогодний на 39%, или 4,1 млн шт., масла и шрота подсолнечного - в 9,3 и 5,6 раза соответственно. Среди экспортируемых молочных продуктов преобладало сухое обезжиренное молоко, доля которого в общем объеме внешних продаж составила 60%, тогда как масла сливочного - 28%, сыра твердого, мягкого - 11%.

Производители Сумщины ежегодно расширяют ассортимент и географию экспорта. За период 2019 года открыто рынки таких стран, как Словацкая Республика, Оман, Кувейт, Япония, Узбекистан, в 2020 году - рынки США, Армении, Польши, ЮАР.

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