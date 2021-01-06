В Конотопе участковый обнаружил у прохожего более 300 г каннабиса 330 граммов наркотического вещества обнаружил работник полиции у жителя Конотопского района.

На одной из улиц города Конотоп, правоохранитель заметил мужчину, который имел нетрезвый вид. Остановив гражданина для проверки документов полицейский выяснил, что 42-летний житель села Шаповаловка предположительно находится под воздействием наркотических веществ. Мужчина данный факт не отрицал, более того, при поверхностном осмотре было обнаружено сверток с 300 граммами марихуаны и еще 30 граммов наркотического вещества находилось в пластиковой бутылке уже готовой к употреблению. Житель района неоднократно отбывал наказание за подобные преступления.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Все обнаруженное было изъято и направлено на экспертизу в НИЭКЦ.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.