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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 15:01443

Что будет с локдауном с 25 января?

В Украине не будут продолжать жесткий карантин, который действует с 8 по 24 января.

С 25 января страна должна вернуться к «оранжевому» уровня карантина.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью «Украине 24». По его словам, усиление ограничения вводили, чтобы уменьшить рост заболеваемости COVID после новогодних праздников.

«С 25 мы перейдем, вероятно, в оранжевую зону, которая действовала до введения этих правил. На самом деле мы очень внимательно наблюдаем за ситуацией, началось небольшое увеличение (заболеваемости - ред.). Мы ожидаем более значительного роста после новогодних праздников, но медицинская система готова», - сказал Шмыгаль.

О том, что локдаун не планируют продолжать, заявлял и главный санврач Виктор Ляшко. По его словам, Минздрав планирует, что Украина с 25 января перейдет на адаптивный карантин, который будут применять там, где фиксируют локальные вспышки заболеваемости.

В то же время Ляшко не исключает, что может произойти такая ситуация, что усиление в стране будут вновь необходимы.

Что у нас с карантином?

С 8 января в Украине начал действовать жесткий карантин, продлится он 17 дней - до 24 января 2021 включительно. Во время январского локдауна в магазинах можно приобрести пищевые продукты (там, где под них отведено не менее 60% площади), лекарства, изделия медицинского назначения, средства гигиены и связи, ветеринарные препараты, корма, семена и средства защиты растений, а также бытовую химию и печатную прессу.

По сравнению с локдауном в марте 2020 сейчас не останавливают работу транспорта и не закрывают границы.

Общество Карантин Коронавирус Локдаун

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