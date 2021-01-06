В Сумах пожарные ликвидировали возгорание автомобиля Сегодня, 15 декабря, в 3:35 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля ВАЗ 11830 по ул. Ивана Кавалеридзе в областном центре.

О пожаре сообщили соседи владельца, которые увидели из окна квартиры горящий автомобиль, который стоял возле многоэтажки. На место происшествия был направлен дежурный караул 2-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачены моторный отсек, лобовое стекло, лакокрасочное покрытие на площади до 0,5 кв. м, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на весь автомобиль.

В 3:56 возгорание локализовали, а в 4:03 - ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Причина пожара выясняется.