Недостроенный стадион «Авангард» в Сумах начал процедуру аттестации УАФ Сумской городской совет и ФК «Сумы» в рамках профессиональной аттестации команды обратились в комитет по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований Украинской ассоциации футбола по аттестации (допуска) стадиона «Авангард» (г. Сумы) к проведению соревнований среди команд клубов ПФЛ Украины и осуществление соответствующего инспекционного визита.

В частности, футбольные матчи проводятся только на стадионах, заявленных клубами во время аттестации, которую сейчас проходит ФК «Сумы», на соответствующий соревновательный сезон.

В соответствии с требованиями Регламента инфраструктуры стадионов и мер безопасности проведения соревнований по футболу УАФ, системы УАФ по аттестации футбольных клубов, стадионы делятся на категории, согласно которым осуществляется допуск стадиона к матчам соответствующего уровня.

Классификация футбольных стадионов делится на следующие категории:

категория 1 - разрешено проведение матчей чемпионатов среди команд клубов ПФЛ Украины II лиги, молодежных и юношеских составов команд (U-19 и U-21) и Кубке Украины в стадии 1/8 финала.

категория 2 - разрешено проведение матчей чемпионатов среди команд клубов ПФЛ Украины и лиги, Кубка Украины до стадии 1/4 финала.

категория 3 - разрешено проведение матчей чемпионата Украины среди команд клубов УПЛ, финальные матчи Кубка и Суперкубка Украины по согласованию с ФИФА, УЕФА - официальные международные матчи.

категория 4 - разрешено проведение любых матчей под эгидой УАФ, по согласованию с ФИФА, УЕФА - официальные международные матчи.

Сейчас качество поля с искусственным покрытием стадиона «Авангард» дает основания претендовать сооружении на 1-ю и 2-ю категории классификации футбольных стадионов.

Напомним: в перечень аттестованных УАФ стадионов на территории Сумской области входят 3 арены, в частности «Юбилейный» (г. Сумы), «Нефтяник» (г. Ахтырка), «Альянс-Арена» (с. Байрак Роменского района).

Напомним, что в рамках первого этапа реконструкции стадиона «Авангард» в 2020 году устроено футбольное поле с искусственным покрытием стандарта FIFA (производство Франция), легкоатлетические дорожки и сектора (производство Швейцария), часть трибун на 500 мест с рядами запасных игроков. Осенью прошлого года ФК «Сумы» начал проводить на нем домашние матчи чемпионата Украины по футболу среди любительских команд 2020/21, пишет ФК «Сумы».

Однако реконструкция стадиона не завершена, так как трибуны так и не доделаны, их просто прикрыли баннерами.