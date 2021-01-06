Будущих сумских абитуриентов приглашают на Zoom-конференцию 20 января в 12.00 на платформе Zoom состоится тематическая онлайн-встреча представителей факультетов вуза с будущими абитуриентами Сумского филиала ХНУВД.

Будут обсуждаться вопросы об особенностях поступления и обучения в университете в 2021 году.

В связи с многочисленными обращениями будущих абитуриентов, желающих повысить свой уровень знаний по профильным предметам, будет рассмотрена и возможность открытия на базе университета дополнительных групп подготовительных курсов.

Обращаем внимание, что с этого года заявления на поступление в вуз могут также подавать лица, которым в 2021 году исполнится 17 лет.

Подключиться к конференции Zoom можно по ссылке: https://us02web.zoom.us/j/87648710903...

Идентификатор конференции: 876 4871 0903.

Код доступа: Abit2021.