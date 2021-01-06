На Сумщине дети с особыми потребностями устроили настоящий кукольный театр В Николаевке Сумского района состоялся необычное мероприятие для детей с особыми потребностями - дети стали не зрителями, а актерами настоящего кукольного театра.

Общественная организация «Родители детей с особыми потребностями» при поддержке Управления молодежи и спорта Сумской облгосадминистрации организовала проект «Кукольный друг». В рамках инициативы дети сами устроили для себя праздник, приняв участие в постановке сказки. Конечно, такая активность детей оказала немалое положительное влияние на их здоровье.

- Это мероприятие мы планировали уже давно, но у нас не было финансовых возможностей для его проведения, - рассказывает руководитель организации Алла Писаревская. - В прошлом году мы решили принять участие в областном конкурсе молодежных проектов, и конкурсная комиссия предоставила нам наибольшее количество баллов. Благодаря поддержке управления молодежи и спорта Сумской ОГА мы реализовали давнюю мечту и подарили нашим детям праздник.

В мероприятии приняли участие дети школы и садика и дети с особыми потребностями. Кроме, собственно представления, эти дети в течение нескольких месяцев усердно работали на репетициях.