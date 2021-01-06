Сумчанина приговорили к аресту за психологическое насилие над сестрой

Действия мужчины квалифицированы по ст. 126-1 УК Украины (домашнее насилие)
Ранее в течение года за неоднократные факты совершения домашнего насилия в отношении сестры его неоднократно привлекали к административной ответственности за совершение домашнего насилия (ст. 173-2 КУоАП) и наложено взыскание в виде штрафа и административным арестам.
В судебном заседании мужчина свою вину признал полностью и подтвердил, что действительно неоднократно ссорился со своей сестрой и оскорблял ее, за что привлекался к административной ответственности. Это происходило из-за употребления алкоголя. В содеянном раскаялся.
При назначении наказания суд учел степень тяжести совершенного преступления, личность обвиняемого, обстоятельства, смягчающие и отягчающие вину и считал необходимым выбрать обвиняемому наказание в виде ареста, что будет способствовать его исправлению.
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней.