Сумчанина приговорили к аресту за психологическое насилие над сестрой 14 января Заречным райсудом г. Сумы вынесен обвинительный приговор и назначено наказание в виде одного месяца ареста мужчине, которого обвиняют в совершении домашнего насилия в отношении своей сестры.

Действия мужчины квалифицированы по ст. 126-1 УК Украины (домашнее насилие)

Ранее в течение года за неоднократные факты совершения домашнего насилия в отношении сестры его неоднократно привлекали к административной ответственности за совершение домашнего насилия (ст. 173-2 КУоАП) и наложено взыскание в виде штрафа и административным арестам.

В судебном заседании мужчина свою вину признал полностью и подтвердил, что действительно неоднократно ссорился со своей сестрой и оскорблял ее, за что привлекался к административной ответственности. Это происходило из-за употребления алкоголя. В содеянном раскаялся.

При назначении наказания суд учел степень тяжести совершенного преступления, личность обвиняемого, обстоятельства, смягчающие и отягчающие вину и считал необходимым выбрать обвиняемому наказание в виде ареста, что будет способствовать его исправлению.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней.