В Тростянце пожарные ликвидировали возгорание в жилом секторе

О пожаре сообщил владелец. На место происшествия был направлен дежурный караул 24-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что огнем охвачено дровник по всей площади и 4 кубических метра дров. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенные жилой дом, летнюю кухню, сарай и дрова, которые хранились рядом.
В 11:50 возгорание локализовали, а в 12:15 потратив на тушение около 2,5 тонн воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 7 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.