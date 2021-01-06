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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумском районе у коров обнаружили лейкоз

В начале 2021 года лабораторными исследованиями было установлено заболевание крупного рогатого скота (КРС) лейкозом на одном из предприятий Сумского района.

При изучении данной ситуации установлено, что за последние 5 лет при плановых серологических обследованиях лейкозом, как поголовье КРС хозяйства, так и частного сектора серопозитивных животных (больных) не регистрировалось.

Из исследованных 950 голов КРС выделено больных 5 голов. По данным Реестра по идентификации животных, установлено, что данные животные были завезены в хозяйство из г. Волноваха Донецкой области, еще будучи телками в мае 2020 года. Вероятно, это поголовье и стало источником инфекции.

Поэтому на заседании Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Сумской РГА, которое прошло 14 января была рассмотрена ситуация, которая сложилась на одном из предприятий Сумского района и намечен план мероприятий по ликвидации лейкоза в хозяйстве, с целью недопущения распространения инфекции.

Руководители и специалисты хозяйств, представители государственных учреждений ветеринарной медицины, Госпродпотребслужбы, органов местного самоуправления постоянно проводить разъяснительную работу совместно с работниками среди животноводов, жителей сел по профилактике и ликвидации лейкоза КРС.

Справка

Лейкоз КРС - инфекционная, хроническая болезнь опухолевой природы, которая характеризуется злокачественным размножением клеток кроветворных органов и образованием злокачественных опухолей. Возбудителем лейкоза КРС – является вирус. К вирусу лейкоза КРС восприимчивы КРС, овцы, козы, свиньи, менее благоприятные лошади, кошки, собаки. Ученые доказали, что также опасно для людей, особенно для детей.

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