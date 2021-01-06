Сумчан предупреждают о сальмонелле в куриных крылышках Обязательно требуйте показать продавца документы, подтверждающие происхождение товара.

Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области информирует, что в Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей поступило информационное сообщение системы (RASFF) от 8 января 2020 № 2020.5963-fup 3 по выявлению Salmonella (presence / 25g) в куриных крылышках, которые экспортировались из Польши (производитель: Wipasz Spolka Akcyjna, Olsztyn) в Королевство Дания (трейдер / брокер: Nowaco A / S, Aalborg) и в Украину (получатель ООО «Агропобутсервис», ул. Михаила Грушевского, 77, с. Надичи, Жовковский р-н, Львовская обл., 80371).

Вместе с тем, согласно счету-фактуре, из Республики Польша (трейдер / брокер: Nowaco A / S, Aalborg) направлено замороженную куриную печень в ООО «Агропобутсервис».