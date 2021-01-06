Сколько свободных коек для лечения COVID-19 на Сумщине По состоянию на 15 января количество коек в учреждениях здравоохранения первой очереди области составляет 1744 штук, которые определены для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19.

За исключением детских, заняты больными - 471 коек, что составляет 28,9%. Кроме того, пациентами с подозрением на COVID-19 - 89 коек. Общее количество детских коек - 115, заняты больными - 2, что составляет 1,7%, заняты пациентами с подозрением на COVID-19 - 9.

Всего в учреждениях резерва области насчитывается 195 коек, которые определены для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19.

Подробная информация о заполненности коек (процент) в учреждениях здравоохранения Сумской области, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 по ссылке: http://sm.gov.ua/ru/oda/21225.