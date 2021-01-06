На Сумщине 43839 случаев заболевания коронавирусом: подробности По состоянию на 15 января в Сумской области 43839 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 344 человек (Белопольский р-н - 4, Бурынский р-н – 13, Глухов – 21, Глуховский р-н - 9, Конотоп - 44, Конотопский р-н - 3, Краснопольский р н - 2, Лебедин – 11, Лебединский р-н - 5, Липоводолинский р-н – 14, Ахтырка - 7, Ахтырский р-н - 10, Путивльский р-н - 24, Ромны – 17, Роменский р-н - 12, Сумы - 129, Сумской р-н - 18, Тростянецкий р-н - 1).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 572 летальных случая, из них за минувшие сутки - 2 (Сумы - 2).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 38664 человек, из них за минувшие сутки - 430 (Белопольский р-н - 6, Бурынский р-н - 46, Глухов - 2, Глуховский р-н - 9, Конотоп – 16, Конотопский р-н - 1, Краснопольский р-н - 7, Кролевецкий р-н - 27, Лебедин - 32, Лебединский р-н - 9, Липоводолинский р-н - 1, Ахтырка - 2, Ахтырский р-н - 2, Ромны - 27 Роменский р-н - 36, Середина-Будский р-н - 3, Сумы - 160, Сумской р-н - 15, Тростянецкий р-н - 16, Шостка - 9, Шосткинский р-н - 2, Ямпольский р -н - 2).