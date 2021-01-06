В Сумах планируют провести «Гонку наций по-сумски»

Забег от Race Project состоится накануне дня Государственного Флага Украины. 15 команд и 40 участников на ` дистанцию выйдут на старт 22 августа.
Больше деталей и регистрация здесь: https://raceproject.com.ua/event19.
Как рассказал идейный вдохновитель сумских забегов Виталий Ивах, это забег подобный Гонке наций, который проводят в Киеве или Буковеле, только в упрощенном виде: «Обещаем много положительный эмоций на финише».
Дистанция 3 км + 8 препятствий - индивидуально, также есть командное участие - 4 человека / команда.
Не пугайтесь слова «препятствия», преодолеть сможет любой.
Забег посвящен Дню флага и Независимости страны.