В Сумах планируют провести «Гонку наций по-сумски» Регистрация на первый командно-индивидуальный забег с препятствиями на Сумщине - No limits 2021 – открыта.

Забег от Race Project состоится накануне дня Государственного Флага Украины. 15 команд и 40 участников на ` дистанцию выйдут на старт 22 августа.

Больше деталей и регистрация здесь: https://raceproject.com.ua/event19.

Как рассказал идейный вдохновитель сумских забегов Виталий Ивах, это забег подобный Гонке наций, который проводят в Киеве или Буковеле, только в упрощенном виде: «Обещаем много положительный эмоций на финише».

Дистанция 3 км + 8 препятствий - индивидуально, также есть командное участие - 4 человека / команда.

Не пугайтесь слова «препятствия», преодолеть сможет любой.

Забег посвящен Дню флага и Независимости страны.