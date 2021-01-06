В Сумах показали крещенские купания столетней давности Сумской краевед и меценат Сергей Гуцан выставил в Фейсбуке фото Крещения на Псле 1905 года.

«Праздник Крещения на Псле у Харьковского моста. Сумы, 1905 год. Вдали видна Покровская церковь (разрушенная в 30-х годах ХХ в.)», - подписал он на странице своего частного музея «Причал Одиссея».