На Сумщине будут судить директора предприятия за завладение 600 тыс. грн бюджетных средств Шосткинской местной прокуратурой утвержден и 13 января направлен в суд обвинительный акт в отношении директора ООО по факту завладения почти 600 тыс. грн бюджетных средств путем подделки документов и легализации доходов (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 и ч. 1 ст. 209 УК Украины).

По данным следствия, 17 декабря 2018 года между управлением жилищно-коммунального хозяйства, коммунальным предприятием городского совета и обществом с ограниченной ответственностью заключен трехсторонний договор на капитальный ремонт автогидроподъемника на базе автомобиля «ЗИЛ 130». Уже 20 декабря, достоверно понимая, что ремонт не выполнен, директор общества составил акт выполненных работ, который подписали все участники договора. На основании поддельного официального документа на счет общества перечислено 594 510 грн бюджетных средств в качестве полной оплаты за якобы выполненную работу. Полученные средства директор общества использовал в своей хозяйственной деятельности.

Однако согласно проведенной экспертизы автогидроподъемник на базе автомобиля «ЗИЛ-130» находится в технически неисправном и неработоспособном состоянии, поскольку капитальный ремонт вообще не был проведен.

Относительно уже бывшего директора Управления жилищно-коммунального хозяйства и исполняющего обязанности директора коммунального предприятия городского совета в суд направлено обвинительное заключение в декабре 2020 года.

Противоправную деятельность разоблачено криминальной полицией Шосткинского отдела полиции ГУ НП в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.