Пьяный путивлянин подрезал соседку Правоохранители задержали мужчину, который нанес тяжкие телесные повреждения своей соседке.

О преступлении в полицию сообщил сын потерпевшей. Прибыв по указанному адресу полицейские установили, что между 71-летним мужчиной и его 59-летней знакомой возникла словесная ссора. В ходе которой ранее судимый гражданин, не удержав агрессии, схватил нож и нанес женщине тяжкие телесные повреждения.

«Скорой» потерпевшую госпитализировали в Путивльскую ЦРБ для оказания медицинской помощи.

Сейчас злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту в полиции открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст. 121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.