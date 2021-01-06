Что прогнозируют сумские синоптики на завтра? Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу, 15 января, в Сумах будет морозно.

Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, небольшой снег, днем значений снег, метель. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 °С мороза, днем - 4-6 °С.