На Сумщине поймали насильника-педофила с Волыни

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские совместно с пограничниками задержали в Сумском районе мужчину при попытке пересечения государственной границы, который разыскивался полицией Волынской области. Его подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины «Изнасилование» и ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины «Развращение несовершеннолетних».
Установлено, что в 2018 году злоумышленник проживал совместно с жительницей Волынской области и ее малолетней дочерью. Пользуясь отсутствием женщины дома, мужчина насиловал ее 10-летнюю дочь и совершал развратные действия в отношении нее.
В дальнейшем злоумышленника будет передано работникам полиции Волынской области. После чего подозреваемый предстанет перед судом за совершенные преступления, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.