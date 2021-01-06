На Сумщине поймали насильника-педофила с Волыни Сегодня сотрудники Управления уголовного розыска полиции области совместно с пограничниками Сумского отряда задержали 43-летнего жителя Волынской области, который находился в розыске с 2019 года.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские совместно с пограничниками задержали в Сумском районе мужчину при попытке пересечения государственной границы, который разыскивался полицией Волынской области. Его подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины «Изнасилование» и ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины «Развращение несовершеннолетних».

Установлено, что в 2018 году злоумышленник проживал совместно с жительницей Волынской области и ее малолетней дочерью. Пользуясь отсутствием женщины дома, мужчина насиловал ее 10-летнюю дочь и совершал развратные действия в отношении нее.

В дальнейшем злоумышленника будет передано работникам полиции Волынской области. После чего подозреваемый предстанет перед судом за совершенные преступления, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.