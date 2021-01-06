В Сумах больше нет детской стоматполиклиники С сегодняшнего дня вместо нее открыло свои двери отделение №2 Сумской областной клинической стоматологической поликлиники.

На 12 часов дня в обновленном отделении уже приняли более 20 пациентов. В основном это дети. Хотя, по словам директора КНП СОС «Сумская областная клиническая стоматологическая поликлиника» Владимира Савченко, здесь будет предоставляться полный спектр стоматологических услуг всем возрастным категориям населения города и области.

До 2015 года в здании по ул. Герасима Кондратьева, 179 размещалась областная детская стоматологическая поликлиника. Впоследствии произошло слияние взрослой и детской стоматологии в единое заведение - КНП СОС «Сумская областная клиническая стоматологическая поликлиника». Детей стали обслуживать в отделении №1 по ул. Привокзальной областного центра, а в здании на Кондратьева начали ремонтные работы. Здесь была отремонтирована кровля, заменены окна, оборудован операционный блок.

Владимир Савченко рассказал, что в заведении работает 45 врачей, которые полностью справляются с объемом работ. В СумГУ есть профильный факультет, и интерны проходят практику в стоматологической поликлинике. Лучших обещают трудоустраивать.

Ежедневно в заведении принимают от 300 до 500 человек. В выходные и праздничные дни - до ста. Предоставляют услуги хирургической стоматологической помощи, зубного протезирования, физиотерапевтических процедур, терапевтической и ортодонтической помощи. В ближайшем будущем здесь будут проводиться операционные вмешательства.

В период карантина областная стоматполиклиника работает в специальном режиме с соблюдением усиленных правил безопасности, санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Поликлиническое отделение открыто с 8.00 до 20.00, тел. 0542 662-508. В праздничные и выходные дни врачи будут принимать только в отделении №1 на ул. Привокзальная, 29, пишет сайт облсовета.