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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:56233

В Конотопе дали 12 лет за убийство пенсионерки

К 12 годам лишения свободы осужден 24-летний молодой человек за убийство пенсионерки из корыстных побуждений.

Конотопской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 24-летнего парня, который из корыстных побуждений лишил жизни пенсионерку.

Событие произошло в г. Конотоп 23 ноября 2018 года. В ночное время молодой человек проник на территорию частного домовладения с целью похищения ценных вещей. Не найдя ничего во дворе, он через окно залез в летнюю кухню. Там его внимание привлекли металлические изделия. Парень начал разбирать конструкцию, однако в это время проснулась хозяйка дома, которая спала в летней кухне. Пенсионерка начала кричать. Чтобы ее остановить, мужчина схватил чугунную плиту и нанес ей не менее 20 ударов по голове. От полученных травм 88-летняя пострадавшая скончалась на месте. Несколько месяцев подозреваемый скрывался от следствия, однако в марте 2019 года его задержали сотрудники полиции.

По приговору суда 13 января 2021 года обвиняемый признан виновным по ч.4 ст. 187 (разбой), п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство из корыстных побуждений) УК Украины и осужден к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества, кроме жилья. Приговор обвиняемый ждал в СИЗО, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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