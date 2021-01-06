Стадион «Юбилейный» в Сумах продали, но хотят сделать банкротом: российский след В Хозяйственном суде 15 января назначено подготовительно заседание по делу о банкротстве ООО «Сумыспортинвест», котором принадлежит стадион «Юбилейный».

Тем временем 99,9824% корпоративных прав ООО «Сумыспортинвест» уже принадлежит выигравшему аукцион 30 декабря ООО «Північ Агро-Сервіс», которое заплатило за них 8 млн грн.

Но 4 января 2021 года в Хозяйственном суде Сумской области было принято решение об открытии производства о банкротстве ООО «Сумыспортинвест». Все из-за долгов в размере... 50 210,20 гривен, которые «Сумыспортивест» взял в ноябре у компании ООО «ЮГСЕВМОРСЕРВИС», которая зарегистрирована в Киеве, однако один из его конечных бенефициаров - гражданин РФ… Владимир Владимирович Лукьяненко. По-видимому, сын Владимира Матвеевича Лукьяненко, почетного президента АО «Сумское НПО», которому принадлежало 99% корпоративных прав ООО «Сумыспортинвест».

То есть стадион, который продали за 8 млн грн хотят признать банкротом за долг в 50 000 гривен, который дали по сути сами себе.