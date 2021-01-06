Ахтырчане протестовали против высоких тарифов 13 января жители Ахтырки собрались у городского совета, чтобы выразить свою позицию по поводу повышения цен на транспортировку и стоимость газа, электроэнергию и другие коммунальные услуги.

По результатам обсуждений, были сформулированы основные требования:

1. Жители Ахтырской городской территориальной громады против платы за транспортировку газа.

2. Провести экспертизу технического состояния газопроводов на территории громады и изучить вопрос целесообразности создания коммунального предприятия по использованию, обслуживанию и эксплуатации газопроводов с экономическим, техническим и юридическим обоснованием.

3. Обратиться к газоснабжающему предприятию АО «Сумыгаз» о предоставлении информации: из каких месторождений доставляют газ потребителям города и почему горожане, проживающие на территории, которая обеспечивает большую часть страны газом и нефтью, должны платить европейскую цену.

4. Обратиться к Президенту Украины, Кабинету Министров Украины и других органов власти об установлении процента уплаты в бюджет города по доходам нефтегазодобывающих предприятий, расположенных на территории Ахтырского района, поскольку жители городской громады больше ощущают на себе и своем здоровье негативные последствия от добычи : уменьшение уровня воды и ее загрязнение, высокие показатели онкологических заболеваний, обострение хронических болезней и т.п.

5. Предоставить обоснование тарифов, устанавливаемых на тепло, газ, электроэнергию и учет их соответствия доходам граждан.

6. Сформировать постоянно действующую депутатскую рабочую группу по мониторингу и объективному изучению вопроса установления или колебания цен и тарифов на товары и услуги с последующим информированием жителей громады.

7. Обязать арендаторов ООО «Водоторгприлад» и ДП «Водоочистка» ООО «Водоторгприлад» предоставлять качественные услуги, проводить не только аварийные, но и работы по восстановлению водопроводной и канализационной сетей и ежеквартально отчитываться перед громадой о планах и проделанной работе.

8. При обсуждении вопроса по поводу твердых бытовых отходов высказано мнение и поддержано всеми членами собрания об обязательствах каждого члена громады платить обоснованную цену за вывоз и утилизацию мусора. В тариф должны входить не только расходы на утилизацию, но и приобретение достаточного количества контейнеров с перспективой сортировки и переработки мусора, обустройства площадок, приобретения мусоровозов.

Единогласно решено все требования вынести на рассмотрение депутатского корпуса и подготовить обращение к руководству государства, сообщает Официальная страница Ахтырской городского объединенной территориальной громады.