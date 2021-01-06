В Шостке фура заблокировала движение 13 января в Шостке грузовик MAN на некоторое время перекрыла движение на улице Партизан.

Крупногабаритное авто ехало в город со стороны микрорайона Капсюль. В один момент автомобиль, который двигался впереди, притормозил, чтобы уступить дорогу другим участникам дорожного движения. Водитель фуры также начал тормозить, но из-за погодных условий прицеп занесло на полосу встречного движения. Именно в это время с ним не разминулся автомобиль Renault Logan. В результате ДТП у легкового автомобиля механические повреждения, водитель не пострадал.

На виновника ДТП, водителя грузовика, сотрудники полиции составили протокол по ст.124 КУоАП, пишет Шостка.инфо.