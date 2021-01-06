Глуховская биатлонистка в ТОП-10 кубка IBU Сегодня, 14 января, в немецком Арбере, наконец, был дан старт сезону в Кубке IBU.

Спортсмены настолько «изголодались» по соревнованиям, что в заявке женского спринта оказалось сразу 135 участниц. Такое расширение стартового протокола произошло в первую очередь потому, что вследствие отмененного Юниорского Кубка IBU квота сборных команд была расширена – в частности, украинские тренеры выставили на старт восемь девушек, пишет biathlon.com.ua.

При такой огромной конкуренции даже попадание в десятку можно было считать большим успехом. И успех пришел к глуховчанке Анне Кривонос, которая в декабре готовилась к сезону в Украине и сегодня проводила свой первый международный старт сезона. Два нуля на огневых рубежах с лучшей в гонке (!) скорострельностью позволили Ане финишировать седьмой, даже несмотря на то, что лидерам по скорости она на дистанции уступила более минуты.

Лучший лыжный ход среди украинских девушек продемонстрировала Екатерина Бех, которую Юрай Санитра делегировал с Кубка мира на Кубок IBU для получения соревновательной практики. Катя оказалась в числе шести быстрейших спортсменок в гонке, но подвела стрельба: с тремя промахами Бех заняла 17-ю позицию.

Очень здорово начала гонку празднующая сегодня день рождения уроженка Сум Анастасия Меркушина. Но, возможно, желание проявить себя именно в этот день немного помешало на стойке, где Насте не хватило хладнокровия и в итоге с двумя промахами она заняла 20-е место.

Возвращением в большой биатлон после двухлетнего перерыва стал этот спринт для Ирины Петренко (Варвинец). К сожалению, по традиции первый блин вышел комом – несмотря на всего лишь один круг штрафа, Ира показала лишь 40-е время на финише, тем не менее, набрав кубковый балл уже в первой гонке. И совсем не задался старт международного сезона для Надежды Белкиной. Шесть незакрытых мишеней не оставили шанса на достойный результат – в итоговом протоколе Надя 106-я.

Среди трех стартовавших наших юниорок лучший результат показала Кристина Дмитренко, с одним кругом штрафа финишировавшая 69-й. Юлия Городна свой дебют во взрослых стартах провела с четырьмя промахами и 107-й итоговой позицией. А Оксана Москаленко не смогла закончить гонку, сойдя после чисто проведенного первого рубежа.

Большой интерес вызывал международный дебют в биатлоне экс-лыжницы Стины Нильссон. И шведке удалось удивить. Но – со знаком минус. Невысокая скорострельность и не идеальная точность были предсказуемы. Но то, что Нильссон даже не самым элитным биатлонисткам много проигрывала на дистанции, стало откровением не только для самой спортсменки. В итоге олимпийская чемпионка Пхенчхана в спринте, свой путь в биатлоне в той же дисциплине начала с пяти промахов и 99-го места. На пьедестале же были одни россиянки.

Спринт. Женщины

1. Татьяна Акимова (1+0) 22:30,7

2. Валерия Васнецова (1+1) +9,8

3. Анастасия Шевченко (0+1) +23,0

...

7. Анна Кривонос (0+0) +33,2

17. Екатерина Бех (2+1) +59,0

20. Анастасия Меркушина (0+2) +1:10,5

40. Ирина Петренко (1+0) +1:42,2

69. Кристина Дмитренко (1+0) +2:29,4

106. Надежда Белкина (2+4) +4:12,3

107. Юлия Городна (3+1) +4:12,5

DNF Оксана Москаленко