Кому завтра в Сумах отключат свет? Филиал «Сумской городской район электрических сетей» АО «Сумыоблэнерго» сообщает о плановых отключениях электроэнергии 26 января.

Отключения связаны с ремонтным работами на воздушной линии электропередач и подстанциях.

Во всех случаях после завершения работ напряжение подадут без предупреждения.

Тел. для справок: 65-96-59, 0-800-300-247.

График отключений на 26 января тут.