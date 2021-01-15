Кому в Сумах отключат свет в понедельник? Филиал «Сумской городской район электрических сетей» АО «Сумыоблэнерго» сообщает о плановых отключениях электроэнергии 25 января.

Отключения связаны с ремонтным работами на воздушной линии электропередач и подстанциях. Во всех случаях после завершения работ напряжение подадут без предупреждения. Тел. для справок: 65-96-59, 0-800-300-247. График отключений на 25 января тут.