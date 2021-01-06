Житель Сумщины получил премию Верховной Рады Наш земляк Виталий Отич получил премию Верховной Рады Украины за вклад молодежи в развитие парламентаризма, местного самоуправления.

Его кандидатуру на соискание Премии в июне прошлого года утвердили депутаты Сумского областного совета. Всего в Комитет по вопросам молодежи и спорта поступило 23 ходатайства о присуждении премии. Путем рейтингового голосования было определено 10 кандидатов.

В конце года в Верховной Раде Украины уже окончательно было признано победителей на соискание премии Верховной Рады Украины за вклад молодежи в развитие парламентаризма, местного самоуправления. Ее лауреатом и стал житель Сумщины Виталий Отич. Размер Премии составляет 25 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Она присуждается только один раз.

Виталий Отич - начальник радиостанции взвода связи командного пункта полевого узла 91-го отдельного полка оперативного обеспечения воинской части А0563, сержант, участник АТО и ООС, провел в зоне боевых действий почти 2 года. В 2019 году принимал участие в миротворческой миссии ООН в Демократической Республике Конго. Сейчас является членом Хухрянской общественной организации «Будущее села». С момента основания организации Виталий является ее лидером, энтузиастом. Стремясь достичь конкретных результатов, стал инициатором создания на базе Хухрянского сельского дома культуры молодежной центра «Простор», целью создания которого является национально-патриотическое воспитание детей и молодежи Черпетчинской объединенной территориальной громады. Проект по созданию молодежной центра «Простор» одержал победу в конкурсе молодежных проектов управления молодежи и спорта Сумской областной государственной администрации и получил финансовую поддержку на его реализацию, пишет сайт облсовета.