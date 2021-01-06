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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:42350

Жертвой псевдобанкира стала конотопчанка, которая перечислила на счет афериста 45000 гривен

За помощью в полицию обратилась жительница города Конотоп. Она рассказала, что на ее мобильный телефон около 9.20 утра позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка.

В ходе разговора он сообщил женщине, что именно в это время с ее банковской карты мошенники пытаются снять деньги. Чтобы предотвратить это, нужно заблокировать карту, назвав код, который придет ей на телефон. Женщина выполнила все инструкции.

Но уже через некоторое время поняла, что общалась с аферистом, когда проверила свой счет и обнаружила отсутствие на нем 45000 гривен.

По данному факту конотопские следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». Сейчас правоохранители принимают все необходимые меры для установления личности злоумышленника и его местонахождение», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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