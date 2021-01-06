На Сумщине поймали семейного «автоугонщика» Сегодня утром в Ахтырское районное отделение полиции поступило сообщение о незаконном завладении автомобиля марки «Деу Сенс».

Из-за недоговоренности в собственной семье заявитель сообщил правоохранителям об угоне автомобиля из гаража, расположенного возле территории домовладения. Ситуация сложилась таким образом: увидев в окно, как двое мужчин уезжают от дома на авто - супруги обратились в полицию. Прибыв правоохранители, в разговоре с заявителями, выяснили, что накануне они отдали ключи от гаража своему сыну. Таким образом, менее чем за час, правоохранители нашли автомобиль и водителя. «Угонщиком» таки оказался сын заявителей, который просто не сообщил родителям о намерениях воспользоваться семейным автомобилем.

Полиция отмечает важность информирования близких в подобных случаях. Накануне обязательно сообщайте о намерениях воспользоваться общим имуществом чтобы избежать ложных вызовов полиции и сохранения собственной нервной системы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.