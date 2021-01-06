На Сумщине за кражу 70 тыс. грн дали 80 часов общественных работ Охранник, который украл у работодателя значительную сумму денег, получил приговор суда.

В июне 2020 года охранник ООО ОМПК «Славия» в с.Лутище получил от водителя предприятия сверток, в котором находились деньги в сумме 70000 грн. Водитель попросил охранника передать пакет в бухгалтерию предприятия.

Но, получив пакет с деньгами и воспользовавшись отсутствием владельца имущества и посторонних лиц, охранник спрятал деньги в карман своей одежды и покинул рабочее место.

В судебном заседании обвиняемый и представитель потерпевшего предоставили соглашение о примирении. Деньги были возвращены владельцу.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 80 часов общественных работ, пишет Ахтырский городской портал.