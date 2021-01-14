В Белополье пожарные ликвидировали возгорание жилого дома 13 января в 13:27 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании в жилом доме на 2-х хозяев по ул. Замковая в г. Белополье.

О пожаре сообщил владелец, который почувствовал резкий запах дыма в помещении. На место происшествия был направлен дежурный караул 20-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено перекрытие на площади до 1 кв. м. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части помещения.

В 13:50 возгорание локализовали, а в 13:57 - потратив на тушение около 0,5 тонны воды, полностью ликвидировали на начальной стадии, поэтому жилье граждан удалось спасти от уничтожения.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 7 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным выводам специалистов, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.