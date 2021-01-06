В Сумах будут судить ревнивца, который выкрал свою бывшую

Действия мужчины квалифицированы по ч.2 ст. 146 УК Украины, то есть незаконное лишение свободы человека, которое сопровождалось причинением физических страданий потерпевшему.
По материалам дела, 29 ноября 2020 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по мотивам ревности, приехал в квартиру своей знакомой. Затем против воли потерпевшей, с применением физической силы, вытолкал ее из квартиры и силой посадил в автомобиль. Затем вывез девушку к одному из гаражных кооперативов в городе.