Сумские полицейские оперативно разыскали пропавшую 14-летнюю Валерию Бойко Как установили правоохранители, все это время несовершеннолетняя девушка гостила у своих знакомых.

13 января в полицию обратилась 38-летняя жительница областного центра и сообщила, что 11 января ушла из дома и до сих пор не вернулась ее 14-летняя дочь. Девушка и ранее неоднократно покидала место проживания. Правоохранители сразу начали поиски девушки.

И уже через несколько часов полицейские установили ее местонахождение. Как оказалось, что все это время несовершеннолетний гостила у своих знакомых.

Противоправных действий в отношении нее не совершалось. Жизни и здоровью девушки ничего не угрожает.

С несовершеннолетней беглянкой и ее родителями полицейские провели воспитательную беседу о недопустимости такого поведения. Школьница в свою очередь пообещала сделать надлежащие выводы и не повторять подобные поступки в будущем, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.