В Сумах пьяного пассажира выкинули из маршрутки и избили (видео) Видео инцидента выложили на странице sumymem в Фейсбуке.

«Алкаш зашёл в маршрутку не заплатив и напугал ребенка!» - говорится в сообщении.

На видео видно, как мужчину выталкивают из маршрутки, а затем лежачего избивают.

Сумчане в комментариях осуждают того, кто бил пьяного.