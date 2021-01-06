Сколько снега выпало на Сумщине? Сумской областной гидрометцентр опубликовал карту снежного покрова Украины.

Видно, что больше всего снега сейчас в Карпатах – до 32 см. На втором месте в Украине – Дружба Сумской области – 16 см. В Сумах и Ромнах – по 7 см, в Глухове – 6 см, В Конотопе и Лебедине – по 5 см.