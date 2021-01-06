Сумчан предостерегают от фальсифицированных продуктов питания Городское управление ГУ Госпродпотребслужбы в Сумской области информирует горожан и субъекты хозяйствования об обнаруженном среди продуктов питания фальсификата.

Согласно сообщению ОО «Общественный контроль защиты прав потребителей», в рамках масс-медийного проекта «Стоп Фальсификат» были установлены факты несоответствия производства и обращения операторами рынка колбасных изделий, икры лососевой (горбуши) и сливочное масла.

С целью противодействия обращения опасного, непригодного к употреблению, неправильно маркированного пищевого продукта сумчан просят быть внимательными и осторожными при выборе продуктов питания, и обращать внимание тех, кто продает продукты или занимается организацией общественного питания.