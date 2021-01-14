На Сумщине 43495 случаев заболевания COVID-19: подробности По состоянию на 14 января в Сумской области 43495 случаев заболевания коронавирусной инфекцией

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 265 человек (Белопольский р-н - 4, Бурынский р-н – 16, Конотоп - 3, Кролевецкий р-н - 9, Недригайловский р-н - 2, Ахтырка - 32, Путивльский р н - 32, Ромны - 6, Роменский р-н - 2, Середина-Будский р-н - 3, Сумы - 96, Сумской р-н - 9, Тростянецкий р-н - 4, Шостка - 41, Шосткинский р-н - 4, Ямпольский р-н - 2).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 570 летальных случая, из них за минувшие сутки - 6 (Глуховский р-н - 2, Конотоп - 1, Конотопский р-н - 1, Путивльский р-н - 2).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 38234 человек, из них за минувшие сутки - 181 (Бурынский р-н - 1, Великописаревский р-н - 1, Глухов – 26, Глуховский р-н - 13, Краснопольский р-н - 2, Кролевецкий р-н - 4, Липоводолинский р-н - 3, Недригайловский р-н - 3, Ахтырка - 3, Ахтырский р-н - 1, Путивльский р-н - 6, Середина-Будский р-н - 4, Сумы - 99, Сумской р-н - 6, Шостка - 9).