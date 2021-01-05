Полиция Сум разыскивает без вести пропавшую несовершеннолетнюю девушку Сумским районным управлением полиции разыскивается 14-летняя Бойко Валерия, которая 11 января ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Девушка и ранее неоднократно покидала место своего проживания.

На вид разыскиваемой 13-14 лет, ростом около 162 см, худощавого телосложения, весом около 51-52 кг, волосы русые, лицо овальное.

Была одета в черные брюки и черную куртку с розовым капюшоном. Обута в розовые ботинки.

Полицейские обращаются ко всем гражданам, которые владеют информацией, которая может помочь в розыске Валерии, сообщить в Сумское районное управление полиции по адресу: г. Сумы, ул. Первомайская, 21, или по телефону: 050-40-73-102, или на специальную линии полиции «102».

Заранее благодарны за помощь, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области