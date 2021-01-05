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Сергей Скакун
Сегодня 20:37415

Какие зарплаты у шосткинских чиновников?

Цифры опубликовал в Фейсбуке шосткинский журналист Вячеслав Павленко.

«Только что получил ответ из исполкома, в которой указан размер заработной платы шосткинских чиновников, полученной за 12 месяцев 2020 года.

Мэр г.Шостка получил почти полмиллиона гривен (499 498,89 грн.), в среднем за месяц - 41 624 грн, должностной оклад - 15 500 грн.

Секретарь совета - 335 839,85 грн, в среднем за месяц - 27 986 грн, должностной оклад - 12 600 грн.

Управляющий делами исполкома - 447 709,86 грн, в среднем за месяц - 37 309 грн, должностной оклад - 12 600 грн.

Заместители городского головы от 380 985,98 грн. до 420 310,68 грн.

Начальник юридического отдела - 281 780,12 грн, в среднем за месяц - 23 481 грн, должностной оклад - 7100 грн.

Начальник общего отдела - 289 828,72 грн, в среднем за месяц - 24 152 грн, должностной оклад - 7100 грн.

Начальник организационного отдела - 225 035,46 грн, в среднем за месяц - 18 752 грн, должностной оклад - 7100 грн.

К сожалению, в ответе не указано о размере премий, надбавок и т.п. Только общая сумма заработной платы», - написал он.

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